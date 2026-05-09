8日夜、熊本県の有明海沖を航行していたボートから火が出て、半分沈んだ状態で現在も海上に留まっています。 8日、午後8時ごろ、上天草市の有明海沖を航行していた、イギリス船籍のプレジャーボートLITTLE7（リトルセブン）から火が出たと熊本海上保安部に通報がありました。 当時、ボートにはポルトガル国籍の男性（22）と南アフリカ国籍の男性（25）が乗っていましたが、一緒に航行していた別の船が2