東京六大学野球リーグは9日、神宮球場で第5週の1回戦2試合が行われ、東大が今季初勝利を挙げ、立大も先勝した。東大は2―1で法大に競り勝ち、左腕松本慎がリーグ戦初完投。立大は1年生の道本が6回無失点と好投し、1―0で早大を破った。