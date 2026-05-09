◆春季高校野球奈良県▽決勝天理２１―２畝傍（９日・さとやくスタジアム）天理が３年連続の優勝を決めた。春季大会の決勝では史上最多となる２１得点で圧勝。４本塁打を含む２２安打の猛打で近畿大会出場を決めた。７回には１イニング３発で一挙８得点。９番の山中喜晴三塁手（３年）が右越え３ランを放つと、代打の高瀬陽斗二塁手（３年）も左翼席に２ランを運んだ。さらに、金本相有（さんゆ）遊撃手（３年）が２者連続の