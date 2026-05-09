明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第16節が9日に行われ、水戸ホーリーホックと浦和レッズが対戦した。試合は24分にコーナーキックから長沼洋一が頭で合わせたボールはクロスバーに直撃したものの、このこぼれ球に反応した安居海渡が押し込んでアウェイの浦和が先制に成功した。後半に入ると、51分にはオンフィールド・レビューでの確認を経て、佐々木輝大が一発退場となったことで、水戸は前節の鹿島アントラーズ