歌舞伎俳優の中村獅童さんが5月6日、自身のインスタグラムを更新。愛息2人と回転寿司を訪れた3ショットを公開しました。 【写真を見る】【 中村獅童 】こどもの日愛息2人と回転寿司へ親子そっくりな写真公開に「めちゃそっくりで可愛い」と反響中村さんは「こどもの日は、ハルナツリクエストで大好きなスシローへ。」と綴り、長男の陽喜（はるき）くん、次男の夏幹（なつき）くんと、3人で回転寿司のテーブル席に座る画像