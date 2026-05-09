京都府立植物園（京都市左京区）は８日、所蔵する中国の古文書「本草綱目（ほんぞうこうもく）」の一部の特別展示を園内の会館で始めた。所蔵品は初版本で、ほぼ全巻がそろった状態で残っていることが珍しく、４月に放送されたテレビ番組で１億円の価値があると評価を受けた。反響も大きく、来園者数増加に向けて起爆剤にしようと公開を決めた。１７日まで。（山田珠琳）本草綱目は、薬となる動植物や鉱物など「本草」について