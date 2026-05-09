【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は9日、対ドイツ戦勝81年の軍事パレードで演説し、ウクライナ侵攻でロシア兵らが「北大西洋条約機構（NATO）によって武装、支援された侵略勢力に立ち向かい、前進している」と述べた。