女優の上坂（こうさか）樹里が９日までにＳＮＳを更新。インスタグラムのフォロワー数が１０万人を突破したことを報告した。インスタグラムで「１０万人ありがとうございます」と書き出し、かぶり物をつけてテーマパークを楽しむプライベートショットをアップ。「パスタの茹（ゆ）で時間を大幅に間違えても、パックをしたままこたつで寝落ちして、起きた時にカピカピになったパックが落ちていても、買ったばかりの日傘が強風