【モデルプレス＝2026/05/09】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが5月8日、自身のInstagramを更新。夫とのバースデーショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】LA在住の有名女優「仲良しで憧れる」プールサイドで撮影した夫との2ショット披露◆桃井かおり、夫の誕生日祝いでホテル泊桃井は「旦那様バースデー。2人でホテル泊して、ただの夕焼け眺める」とつづり、写真を複数枚投稿。桃井は「ただ眺めただけ