【モデルプレス＝2026/05/09】モデルで俳優の冨永愛が5月8日、自身のInstagramを更新。俳優の⼭本⼀賢との2ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】第2子出産の43歳有名モデル「オーラすごすぎて雑誌かと思った」パートナーとの顔出し2ショット◆冨永愛、パートナー・⼭本⼀賢とのショット披露冨永は「パートナーであり私の最大の理解者、山本一賢さん」「料理なんて何もできなかった人が、今で