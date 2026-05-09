日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）が掲げる大阪都構想を巡り、維新の大阪市議団が市民を対象にした「タウンミーティング」を2026年5月7日、大阪市内で開催した。参加者から「都構想をやる大義は」「税金の無駄では」などの声が上がった。また同日、横山英幸副代表（大阪市長）は都構想の制度設計を行う法定協議会の設置議案を、15日開会の市議会に提出することを明らかにした。会場前では「都構想やめろ」の抗議活動タウン