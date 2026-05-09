６日、山東省平度市仁兆鎮でニンニクの芽を収穫する農家の人。（青島＝新華社記者／李紫恒）【新華社青島5月9日】中国山東省平度市仁兆鎮に広がる6万ムー（4千ヘクタール）余りの畑で、ニンニクの芽が収穫の終盤を迎えた。生産と販売はいずれも順調に進んでいる。６日、山東省平度市仁兆鎮でニンニクの芽を収穫する農家の人。（青島＝新華社記者／李紫恒）地元では栽培と買い付け、冷蔵、加工、販売を一体化した産業チェーンを