◇セ・リーグ広島0―4ヤクルト（2026年5月9日マツダ）広島はヤクルト投手陣の前に完封負け。前日まで6位だった中日が巨人に勝ったため、最下位に転落した。広島は先発・岡本駿がピリッとしなかった。両軍無得点の2死二、三塁からヤクルトの先発・松本健にレフト前に2点タイムリーを打たれ、先制を許す。4回にも沢井に2ランを許し、6回に打席がまわったところで代打を送られ、6回4失点で降板した。打線もヤクルトの松本