ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」から、初夏にぴったりの期間限定カップデザート2種が2026年5月16日(土)より登場します。ほろ苦いコーヒーゼリーを楽しめる大人向けスイーツと、トロピカルな果実感あふれるマンゴーデザートがラインナップ。暑さを感じ始める季節に、見た目も涼やかなスイーツで癒しのひとときを過ごしてみませんかb