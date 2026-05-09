◇パ・リーグ日本ハム3ー0オリックス（2026年5月9日京セラD）日本ハムは先発・加藤貴之投手（33）がオリックス打線を8回3安打に抑える快投で今季4勝目を挙げた。チームは京セラドーム今季5試合目で初勝利を挙げ、昨年からの連敗を7でストップ。楽天が敗れたため4位に浮上した。加藤は抜群の制球力で散発3安打に封じ、無四球で二塁も踏ませぬ快投。2022年4月19日の楽天戦（楽天生命）以来4年ぶり、自身2度目の「マダック