世界最大の格闘技団体「UFC」は9日（日本時間10日）、米ニュージャージー州ニューアークのプルデンシャル・センターで「UFC328」を行う。8日（日本時間9日）の前日計量でセミで行われるフライ級タイトル戦5分5Rで王者・ジョシュア・ヴァン（24＝ミャンマー）は56.70キロで挑戦者で日本人初のUFCタイトル奪取を目指す平良達郎（26＝THEBLACKBELTJAPAN）は56.70キロで計量をパス。平良は「準備は万全。ベルトを日本に持ち帰り