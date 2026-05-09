◇セ・リーグ阪神1―3DeNA（2026年5月9日甲子園）阪神が痛恨の逆転負けで2カード連続の負け越しを喫した。7回まで無失点の大竹が1点リードの8回に6者連続出塁を許すなど相手打線につかまって3失点。打線も6回の木浪の中犠飛の1得点のみに終わった。阪神はDeNA相手に前カードから4連敗。その間、計36失点と投手陣が踏ん張れない状況が続いている。前日も9回に8失点して大敗していた。