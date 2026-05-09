6回西武無死一、三塁、平沢が右越えに逆転3ランを放つ＝ベルーナドーム西武が3連勝。0―2の六回にネビンの適時二塁打で1点を返し、平沢が逆転の2号3ランを放った。七回には長谷川の2ランで加点。六回のピンチで好救援した黒田がプロ初勝利を挙げた。楽天は3連敗。古謝は7回6失点で3敗目。