9日の東京10R、3歳オープンの青竜S（ダート1600メートル）は、1番人気ドンエレクトス（牡＝高木、父ダノンレジェンド）が2番手から抜け出して3勝目を飾った。騎乗した荻野極は「いいスタートが切れてペースも楽だった。いい勝ちっぷりで今後に弾みがつく内容だった」と走りを絶賛。一方、高木師は「2番手でペースも緩くて良かった。砂をかぶるとバンとブレーキをかけてしまうので」と今後の課題を挙げた。次走は未定。