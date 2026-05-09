◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 4-0 広島（9日、マツダスタジアム）前日は坂倉将吾選手の一発でしか得点を得られず敗れた広島。この日は対するヤクルトの先発・松本健吾投手に6回までを無安打に抑えられるなど、完封負けを喫しました。先発マウンドにあがったのは岡本駿投手。初回を三者凡退に抑えるも、2回は四球とヒットで2アウト2、3塁のピンチを招き、対する先発・松本健吾投手の2点タイムリーを浴び先制を許しました。援護し