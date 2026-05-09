アイドルグループ「私立恵比寿中学」の中山莉子さんが体調不良のため、当面の間、休養することが8日、グループの公式サイトで発表されました。【映像】休養を発表した中山莉子さん所属事務所は公式サイトで「メンバーの中山莉子につきまして、本年4月より体調不良が続いており、医師の診断、および、本人との話し合いを重ねた結果、当面の間、休養に専念させていただくこととなりました」と、休養することを報告しました。そ