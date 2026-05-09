◇プロ野球セ・リーグ DeNA3-１阪神(9日、甲子園球場)阪神は先発・大竹耕太郎投手が7回まで無失点と好投をみせるものの、8回に捕まり3失点。打線もDeNA投手陣に苦戦し犠牲フライによる1得点のみと抑えられ、黒星を喫しました。先発は今季5度目の先発となった大竹耕太郎投手。持ち味の緩急をつけた投球でテンポよく投げ込み、DeNA打線を相手に6回まで凡打の山を築きます。すると相手先発・篠木健太郎投手に苦戦していた打線が6回裏