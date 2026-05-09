◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 4-0 広島（9日、マツダスタジアム）ヤクルトが完封勝利で3連勝としました。この日の先発・松本健吾投手は投打に存在感を見せます。投げては初回を三者凡退に抑えると、2回の攻撃では2アウト2、3塁の好機で第1打席を迎え、2点の先制タイムリーを放ちます。前日には先発・高梨裕稔投手がタイムリーを放っており、これで先発投手が2試合連続で自らを援護したことになりました。松本投手は続く2回、先頭