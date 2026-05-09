フリーアナウンサー神田愛花（45）が、8日放送のニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜午後9時50分）にゲスト出演。ハロウィーンの仮装について語った。パーソナリティーのタレント大沢あかねとトーク。神田は毎年、夫のバナナマン日村勇紀とハロウィーンの仮装を楽しんでおり、その様子を自身のインスタグラムで紹介している。大沢から「（日村と）二人でハロウィーンの仮装パーティーをするんだよね？二人だけでするんだ