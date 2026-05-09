お笑いタレントのなだぎ武さんは5月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。超名作アニメ映画のキャラクターを再現した姿を披露しました。【写真】なだぎ武、超名作アニメ映画のキャラを再現！「今年もキキを待つ男」なだぎさんは「今年もキキを待つ男」とつづり、「#魔女の宅急便」とハッシュタグを添えて1枚の写真を投稿。角野栄子さんによる同名児童文学シリーズを宮崎駿監督が映画化したスタジオジブリの長編劇場アニメーション映画