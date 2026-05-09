密かにおこなわれた「走りの改良」は公式アナウンスされていない謎早いもので、2020年2月に登場したトヨタのコンパクトカー「ヤリス」も、デビュー6年が経過しました。今までのトヨタであれば、そろそろ次期モデルが登場してもおかしくないタイミングですが、2026年3月2日に2回目の改良が行なわれました。何がどう変わったのでしょうか。【画像】これがデビュー6年で「一部改良」されたトヨタの新たな「ヤリス」の姿です！ 画