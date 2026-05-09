終わった。 試合終了の笛が鳴ると、タケ・クボ（久保建英）はマタラッツォ監督の元へ直行し、言葉を交わした。もちろん友好的で親密、論争の種などどこにもない。極めて普通の意見交換だった。第一に先発を外されたこと、第二に最終的に右ウイングバックとして試合を終えたことが、その背景にある。逆足ウイングとして短刀のごとく振る舞うのは理解できるが、攻守にわたってサイド全体の責任を背負わされるのは、タケのような