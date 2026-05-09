北海道コンサドーレ札幌は５月９日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第16節でRB大宮アルディージャとホームで対戦した。11分、梅津龍之介のゴールで先制すると、39分にティラパット、44分に荒野拓馬が決めてあっという間に３点差とする。しかし、後半に入ると立て続けに失点し、３−３と追いつかれる。それでも終了間際の90＋３分にキングロード・サフォが決勝ゴールを挙げ、４−３で勝ち切った。６連勝と好調維持