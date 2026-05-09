元NMB48でモデルの上西怜（24）が、同じく元NMB48で女優の姉上西恵（けい、31）とのコスプレ共演を熱望した。9日、都内で深いスリットが入った赤のチャイナドレス姿、初のコスプレ写真集「＃れーちゃんこれくしょん」をPR。その中で、過去に姉妹で「ウォーリーをさがせ！」のウォーリーのコスプレで、握手会を行ったことを引き合いに「その時は、2人ともカワイイ感じでやったんですけど、ちょっと大人なウォーリー、大人っぽいコス