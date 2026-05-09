◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（９日・バンテリンドーム）中日の杉浦稔大投手が、移籍後、初被弾した。４―０の８回。２番手でこの回からマウンドに上がると、先頭の吉川を右前打で出塁させた。平山は空振り三振に抑えたものの、１死一塁で、フルカウントから代打・丸に１５１キロの直球を右翼テラス席に運ばれた。２点差に迫られたが、続くキャベッジを見逃し三振、佐々木を一ゴロに抑えて、リードを守り切った。杉浦は