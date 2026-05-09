◆パ・リーグ西武６―２楽天（９日・ベルーナドーム）楽天は西武に逆転負けし、３連敗。今カードの負け越しが決まった。両軍無得点で迎えた４回２死二塁、西武・佐藤爽の５球目の１２８キロチェンジアップを浅村がとらえ、右前に運んだ。二塁走者が生還し、出場３試合ぶりの打点となる先制点をもたらすと、一塁上で塩川コーチとグータッチを交わし喜んだ。さらに６回無死で佐藤直樹が佐藤爽の１３８キロの直球を捉え、左翼