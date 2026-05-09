◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（９日・みずほＰａｙＰａｙ）ロッテ・佐藤都志也捕手（２８）が「８番・捕手」でスタメン出場。３―４と１点ビハインドの８回１死、ソフトバンク３番手の木村光から右翼に２打席連続の４号同点ソロを放った。７回の３号ソロに続く一発。４月２５日の同戦（熊本）では上沢から２本塁打を放っており、今季の４本塁打はいずれもソフトバンクの投手からマークしている。