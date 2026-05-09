◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（９日・バンテリンドーム）この日に出場選手登録された巨人の丸佳浩外野手が、代打で今季１号２ランを放った。４点を追う８回１死一塁で田和に代わって打席へ。フルカウントから中日・杉浦の１５１キロ直球を右中間のテラス席へ運んだ。丸にとって１６年連続本塁打となった。１９年目の今季は１４打数１安打、打率７分１厘にとどまり、４月２０日に登録抹消。ファームで１４試合出場で打率