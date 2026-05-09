◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都競馬場・芝２２００メートル、良）３歳牡馬１６頭立てで争われ、６番人気で西村淳也騎手が手綱を執るコンジェスタス（栗東・高野友和厩舎、父コントレイル）が、最後の直線で外から伸びて差し切り、新馬からの３連勝で重賞初制覇を飾った。勝ち時計は、２分９秒９。最後に差されて首差の２着に敗れたのは１番人気のベレシート（北村友一騎手）、３着は９番人気のラディアントスター