◆パ・リーグ西武―楽天（９日・ベルーナドーム）今季初勝利を懸けて先発した楽天の古謝樹投手は、７回９安打６失点で降板。今季初勝利はお預けとなった。最速１４９キロの直球にスライダー、カットボール、シュートを織り交ぜ５回まで無失点に抑えていたが、２点リードの６回に崩れた。この回先頭の渡部に左前安打を浴び、続くネビンに左翼線適時二塁打を浴び１点を返された。続く長谷川には内野安打を許し、無死一、三塁