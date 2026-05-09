◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・木村光投手が、８回に同点ソロを浴びた。１点リードで３番手としてマウンドに上がった。先頭の友杉は中飛に抑えたが、続く佐藤に右翼スタンドに同点ソロを運ばれた。佐藤は７回にも大津からソロを放っており、今季の全４本塁打は全てソフトバンク戦。またしても手痛い一発を浴びた。