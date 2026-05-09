◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（９日・甲子園）阪神・大竹耕太郎投手が８回１０安打３失点で降板した。１―０の８回に、１死満塁で蝦名に右前適時打、度会には勝ち越しを許す左前２点打を浴びるなど５安打を集中されて一挙３点を失った。７回まで無失点の好投を続けていただけに、悪夢のイニングとなった。