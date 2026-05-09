劇団新派のベテラン女優・波乃久里子（８０）が９日、東京・新橋演舞場で開幕した新派・松竹新喜劇合同の喜劇公演「お種と仙太郎」で８か月ぶりに舞台復帰した。急性気管支炎の悪化で昨夏の舞台を途中降板。入退院を繰り返し、救急車で搬送されることもあったというが回復し、この日は元気な様子を見せた。波乃は終演後の会見で「生きててよかった。演舞場には１６歳から出ているが、今日ほど緊張したことはない。新人の気持ち