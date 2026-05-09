【モデルプレス＝2026/05/09】フリーアナウンサーの高島彩が5月8日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を披露し反響を呼んでいる。【写真】2児の母・47歳元フジアナ「ツヤが最高」色彩豊かな照り焼きチキン弁当公開◆高島彩、手作りの照り焼きチキン弁当高島は「照り焼きチキン。焼きながらつまみ食い」とつづり、写真を複数枚投稿。照り焼きチキンをメインにした手作り弁当を披露した。チキンをフライパンでじっくり焼く様子を公