GW明け、仕事や日常が再スタートして疲れがたまりやすい時期。でも実は、よかれと思って続けているその疲労ケアが、逆効果になっているかもしれません。意外と知らない疲れにまつわる4つのトピックスを、「休養学」の専門家・片野秀樹さんに教えていただきました。甘いものでは疲れは取れない甘いものを食べると血糖値が急激に上がり、その血糖値を下げようとインシュリンが出ます。下がりすぎた血糖値を一定のラインに上げるため