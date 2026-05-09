【モデルプレス＝2026/05/09】タレントの辻希美が5月9日、自身のInstagramを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの生後9ヶ月を記念したおむつアートを公開した。【写真】38歳5児のママタレ「芸術的」夢空ちゃんの“生後9ヶ月記念おむつアート”公開◆辻希美、夢空ちゃんの9ヶ月おむつアート披露辻は「夢さん5月8日で9ヶ月になりましたぁ」とつづり、9ヶ月を記念したおむつアートを公開。「つかまり立ちやハイハイ…毎日出来る事が増