【モデルプレス＝2026/05/09】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月7日、自身のInstagramを更新。髪を30センチ以上カットした姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】46歳1児の母アナウンサー「スッキリしてて可愛い」30センチカットで雰囲気ガラリ◆宮崎宣子、3年ぶりのショートボブ披露宮崎は「ばっさり30センチ？40センチ？は切りました」「3年ぶり？のショートボブ」と報告。長かった髪を思い切ってカットし