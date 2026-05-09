◇パ・リーグロッテ―ソフトバンク（2026年5月9日みずほペイペイD）ロッテの佐藤が2打席連続本塁打を放った。1―4の7回先頭で大関の初球127キロのスライダーを右翼席に運ぶと、3―4の8回には木村光の140キロのスプリットを叩き、右翼へ4号同点ソロ。佐藤は先月25日に熊本で行われたソフトバンク戦でも1試合2本塁打を記録しており、今季2度目の1試合2発となった。