ヤクルト、ソフトバンクOBでメジャーリーグでも活躍した五十嵐亮太氏（46）が4日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00、この日は特別編成で後10・00）にゲスト出演。2020年の現役引退時、それまでほぼ接点のなかった選手から受けた粋な計らいを明かして感謝した。五十嵐氏はこの日、元DeNA、巨人の梶谷隆幸氏（37）とともにゲスト出演。今回の番組MCはお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田