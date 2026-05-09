◇プロ野球 ファーム交流戦 ロッテー巨人（9日、ZOZOマリン）ロッテの新助っ人・カスティーヨ投手が実戦復帰を迎えました。ロッテの本拠地・ZOZOマリンで行われているロッテ2軍と巨人2軍のファーム戦。8回のマウンドには4番手としてカスティーヨ投手があがります。今季からロッテでプレーしているカスティーヨ投手は、オープン戦3試合に登板。しかし3月11日のオリックス戦で違和感を訴え途中降板となり、翌日「左ハムストリングス