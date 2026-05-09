＜KCON JAPAN 2026＞◇9日◇千葉・幕張メッセ9人組ガールズグループのNiziUが9日、千葉・幕張メッセで開催されている「KCON JAPAN 2026」のアーティストステージでパフォーマンスを行った。KCONへの出演は2年ぶりで、MAYUKA（22）は「帰ってきました！こんなに近くで皆さんとお会いできてドキドキしています」と笑顔を見せた。ステージでは「SWEET NONFICTION」「HEARTRIS」「CLAP CLAP」、4月にリリースした新曲「Too Bad」など