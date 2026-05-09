9日、第2次大戦での対ドイツ戦勝81年を祝う軍事パレードに参加したロシアのプーチン大統領（右から2人目）とベラルーシのルカシェンコ大統領（左から2人目）＝モスクワ（タス＝共同）【モスクワ共同】9日にモスクワ中心部、赤の広場で開催された対ドイツ戦勝81年の軍事パレードは、恒例の戦車など大型兵器の行進が見送られた。2022年のウクライナ侵攻開始以降、戦勝80年の節目だった昨年を除くと参加兵器数は縮小。軍事力を内外