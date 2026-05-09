アイドルグループACEesの那須雄登（24）が9日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。料理を始めた理由を明かした。庄司智春が「料理番組ですけども、どうですか？普段はされますか？」と尋ねると、那須は「しますね。料理番組出たくて始めたので」と答えた。すると藤本美貴が「どうするの？イケメンで頭も良くて料理番組も出て」と話し、那須は「うれしい。めっちゃ褒めてもらえて」と笑顔を見せた。庄