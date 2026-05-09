アイドルグループACEesの那須雄登（24）が9日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。慶応大卒だが、中学受験から慶応を志望した理由を明かした。中学3年で事務所に入るまで野球をやっていたという。藤本美貴が「勉強は中3まで（野球）やりながら受験もしてるってことだよね？中受だよね？」、庄司智春が「ちなみにどこの学校を出たんですか？」と聞いた。那須が「僕は慶応に…」と答えると、藤本は「中学