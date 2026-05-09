5月9日、愛媛オレンジバイキングスは、西井辰朗ゼネラルマネージャー、ペナ・ガルセス・マヌエルヘッドコーチと2026－27シーズンの契約継続に合意したことを発表した。 熊本県出身で45歳の西井GMは、熊本ヴォルターズの設立時から運営に携わってきた実績を持ち、2023年7月に愛媛へ加入。スポーツダイレクターや興行運営マネージャーを務め、2025年2月にGMへ